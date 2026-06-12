Βάρη: Είναι το μυστικό για υγεία και περισσότερα χρόνια ζωής;

Μελέτες δεκαετιών δείχνουν ότι η τακτική άσκηση δύναμης ή άρσης βαρών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, αλλά και νευρολογικές παθήσεις όπως η άνοια.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η προπόνηση δύναμης όχι μόνο προλαμβάνει προβλήματα υγείας, αλλά μπορεί να μειώσει και την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Η 28χρονη Kate Hogarth δηλώνει στο BBC ότι γυμνάζεται ήδη για λόγους υγείας και αυτοπεποίθησης, αλλά γνωρίζει και τα οφέλη μακροπρόθεσμα. «Θέλω να παραμείνω ανεξάρτητη στην τρίτη ηλικία, να ταξιδεύω και να μπορώ να παίζω με τα εγγόνια μου», λέει.

Τα οφέλη της αερόβιας άσκησης – όπως το τρέξιμο, το ποδήλατο ή η κολύμβηση, είναι γνωστά, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και διαβήτη τύπου 2, ενώ βελτιώνουν και την ψυχική υγεία. Ωστόσο, η συμβολή της προπόνησης δύναμης στη μείωση του κινδύνου θανάτου άρχισε να ξεκαθαρίζει πρόσφατα.

Σύμφωνα με έρευνα στο British Journal of Sports Medicine που ανέλυσε δεδομένα από 147.374 άνδρες και γυναίκες σε διάστημα 30 ετών, όσοι έκαναν τακτικά 90 λεπτά έως δύο ώρες άρσης βαρών την εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 13%. Ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα μειώθηκε κατά 19% και από νευρολογικές παθήσεις κατά 27%.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα μεγαλύτερα οφέλη εμφανίζονται σε όσους συνδυάζουν αερόβια και άσκηση δύναμης, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 58%. Η υπερβολική άσκηση δύναμης – πάνω από δύο ώρες εβδομαδιαίως, δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη.

Η personal trainer Bev Wilson επισημαίνει ότι η προπόνηση με βάρη βοηθά στη μείωση του πόνου στις αρθρώσεις, στη διαχείριση του σωματικού βάρους και στην ενίσχυση των οστών, ενώ βελτιώνει και τη γνωστική λειτουργία, αυξάνοντας τη συγκέντρωση και τη μνήμη.

Ο Tom Burton από τη Sport England τονίζει ότι η άσκηση δύναμης είναι βασικό εργαλείο για υγιή γήρανση, διατηρώντας την κινητικότητα και την ανεξαρτησία και μειώνοντας τις πιέσεις στο σύστημα υγείας.

πηγή news247.gr