Πύργος: Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία Δικαστηρίων για τα μάτια μιας κοπέλας

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και πέντε προσαγωγές
Σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Δικαστηρίων στον Πύργο.
Ομάδες ανήλικων ήρθαν στα χέρια σε ένα περιστατικό με διάρκεια. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν πως ο καβγάς που ξεκίνησε δεν ήταν κάτι που θα σταματούσε άμεσα και κάλεσαν στο κέντρο της Δ.Α. Ηλείας στο "100" προκειμένου να έλθει η Αστυνομία.
Από τις περιγραφές που δόθηκαν υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίση δυνάμεων καθώς τουλάχιστον 20 άτομα ήταν παρόντα ή συμμετείχαν στην συμπλοκή.
Αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύργου, την ομάδα ΔΙΑΣ και άλλες υπηρεσίες, έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή πέντε ανήλικων.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε η διεκδίκηση μιας νεαρής κοπέλας.
πηγη ilialive
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