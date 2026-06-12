Τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια- Την επόμενη εβδομάδα οι βαθμοί

Την Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Γυμνάσια και η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά
Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα .
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.
Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας.
Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.
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