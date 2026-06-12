Χώρισαν, αλλά η έλξη παραμένει: Τα ζευγάρια ζωδίων που συνεχίζουν τις ερωτικές επαφές

Το να χωρίσει και να προχωρήσει κανείς στον επόμενο είναι δύσκολο για όλους αλλά για αυτούς τους συνδυασμούς ζωδίων είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.

Οπότε μην είστε σκληρές με τη φίλη ή τον εαυτό σας, αν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω ζευγάρια. Ο χωρισμός είναι μια διαφορετική διαδικασία για τον καθένα και για κάποιους συμπεριλαμβάνει μικρά ή και μεγαλύτερα πισωγυρίσματα για σεξ.

Δίδυμος & Τοξότης

Όταν αυτό το ζώδιο του αέρα με το αυτό το ζώδιο της φωτιάς έρθουν κοντά τότε υπάρχει άσβεστο πάθος. Η κοινή τους έντονη τάση στην περιέργεια τα κάνει πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Και οι δύο ψάχνουν για έναν σύντροφο που τους συμπληρώνει, τους προκαλεί και τους κρατάει σε εγρήγορση -κι αυτό το βρίσκουν το ένα ζώδιο στο άλλο. Ταυτόχρονα όμως είναι άστατοι: έχουν την τάση να φεύγουν και να έρχονται χωρίς προειδοποίηση και αυτό κάνει τη σχέση τους ασταθή. Παρόλα αυτά ακόμα κι όταν φεύγουν παραμένουν ενθουσιασμένοι ο ένας με τον άλλο και συχνά θεωρούν ότι “ο άλλος ήταν αυτός που έφυγε”. Το αποτέλεσμα είναι να σμίγουν ξανά και ξανά για να ανακαλύψουν ότι η χημεία συνεχίζει να υπάρχει ακόμα κι αν η σχέση τους δεν ήταν γραφτό να κρατήσει.

Καρκίνος & Σκορπιός

Αυτά τα δύο ζώδια του νερού αγαπούν βαθιά, δυναμικά και δυσκολεύονται πολύ να προχωρήσουν. Ενώ αυτό μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε έναν Καρκίνο κι έναν Σκορπιό, μπορεί επίσης να τους χωρίσει. Όταν νιώσουν απιστία και τα δύο ζώδια θα περάσουν στην άμυνα και την αντεπίθεση. Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο που μπορεί να οδηγήσει στην τοξικότητα και απαιτεί το ζευγάρι να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Όταν όμως το δέσιμο είναι τόσο βαθύ όσο μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο ζώδια είναι δύσκολο να σπάσει εντελώς. Υπάρχει πάθος που μπορεί πολύ εύκολα να αναζωπυρωθεί παρόλο που και οι δύο ξέρουν ότι πρέπει να προχωρήσουν.

Ζυγός & Ιχθύς

Είναι δύο από τα πιο ρομαντικά ζώδια. Πιστεύουν στην αγάπη και θέλουν μια ρομαντική σχέση παλιάς κοπής στη ζωή τους. Όταν, λοιπόν, χωρίσουν κανένας από τους δύο δεν θέλει να τα παρατήσει με την ελπίδα της συμφιλίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνουν ποτέ την κατάσταση της σχέσης στην τύχη της αν υπάρχει ελπίδα επανασύνδεσης -ακόμα κι αν ξέρουν στο πού βάθος ότι δεν είναι γραφτό να είναι μαζί. Αυτή η γκρίζα ζώνη αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ερωτικές συνευρέσεις στις οποίες καταλήγουν να συνειδητοποιούν ότι είναι περισσότερο ερωτευμένοι με την ιδέα του να είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους.

πηγή marieclaire.gr