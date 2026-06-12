Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Στο ανακριτή σήμερα ο 65χρονος

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Αιγίου η άγρια δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Από την πρώτη στιγμή της έρευνας, ο 65χρονος φέρεται να έχει δώσει αντιφατικές καταθέσεις, αλλάζοντας επανειλημμένα τις εκδοχές του για τη διπλή δολοφονία και τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (9.6.26) στο Αίγιο.

Εντύπωση προκαλεί η επιμονή του κατηγορούμενου ότι μητέρα και γιος είχαν δύσκολη σχέση, υποστηρίζοντας μάλιστα πως το ένα θύμα επιτέθηκε στο άλλο. Ωστόσο, ο 26χρονος δεν φέρει σημάδια πάλης ή αμυντικά τραύματα, στοιχείο που αποδυναμώνει σημαντικά αυτό το σενάριο.

Αντίθετα, τραύματα και εκδορές εντοπίστηκαν στον ίδιο τον 65χρονο.

Οι οικονομικές διαφορές και η κρίση στη σχέση

Σημαντικά στοιχεία για το παρασκήνιο της υπόθεσης έρχονται από μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 54χρονης. Η αδελφή της αποκάλυψε πως πίσω από την εικόνα μιας ήρεμης οικογενειακής ζωής, η σχέση του ζευγαριού, που μετρούσε σχεδόν δύο δεκαετίες, ήταν ιδιαίτερα προβληματική και συχνά τοξική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βασική πηγή έντασης φαίνεται πως ήταν οικονομικές διαφορές. Ο 65χρονος φέρεται να ζητούσε επίμονα χρήματα που είχε επενδύσει στο σπίτι της γυναίκας, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η 54χρονη αποφάσισε να δώσει χρήματα από πώληση οικοπέδου στον γιο της.

Η γυναίκα σκεφτόταν σοβαρά να τερματίσει τη σχέση της και να μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία μαζί με τον γιο της, γεγονός που φέρεται να είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον Ιταλό σύντροφό της.

Το τηλεφώνημα μετά το έγκλημα

Κρίσιμο θεωρείται και το τηλεφώνημα που έκανε ο 65χρονος σε φίλο και γείτονά του αμέσως μετά το φονικό.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ο Ιταλός τον κάλεσε έντονα αναστατωμένος ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε, μπήκαν μαζί στο εσωτερικό, με τον 65χρονο να επαναλαμβάνει μόνο τη λέξη «morto».

Ο φίλος ήταν τελικά εκείνος που αντίκρισε πρώτος τις δύο σορούς και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, καθώς -όπως προκύπτει- ο κατηγορούμενος δεν είχε προηγουμένως καλέσει τις Αρχές.

Ο 65χρονος σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ μέχρι στιγμής συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.