Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη, μέσα στο Σαββατοκύριακο»

Έχει επιτευχθεί «μια πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα (11.06.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη μέσα στις επόμενες ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Μόλις καταλήξαμε σε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν επίσημα μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι δηλώσει αυτές έγιναν λίγη ώρα αφού ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ακυρώνει τα πλήγματα στο Ιράν που είχε προγραμματίσει για την Πέμπτη και σημείωσε την υπογραφή μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή προσκείμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Μια καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε σε ένα τελικό κείμενο.

Παράλληλα και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι στο Τελ Αβίβ δεν γνωρίζουν τίποτα για συμφωνία και εξέφρασε την απορία του για τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η ιρανική ηγεσία ενέκρινε κάποια.

Η τελευταία ξαφνική ανατροπή της στάσης του Τραμπ στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ήρθε μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως συμφωνίες για τα «τελικά σημεία» από πολλές χώρες – εκτός από το Ιράν.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, έχω… ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, και μιας σειράς περιφερειακών συμμάχων.

«Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε.

Ο Τραμπ εδώ και εβδομάδες ταλαντεύεται μεταξύ της διακήρυξης μιας συμφωνίας και της απειλής για το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη μόλις την Τετάρτη ότι «μας παρουσιάζει για κορόιδα».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε ορκιστεί «πολύ σκληρά» πλήγματα στο Ιράν εκείνο το βράδυ και είχε υποσχεθεί να καταλάβει τις βασικές πετρελαϊκές υποδομές της χώρας, σε αυτό που θα είχε οδηγήσει σε μια σημαντική κλιμάκωση.