Το σόι σου: Η Λυδία καταλαβαίνει ότι έμοιασε στην Χαρούλα καθώς οι κόρες της την λένε «παρεμβατική»

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Τα πάνω - κάτω έρχονται σε ακόμη ένα επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Το σόι σου», το οποίο θα προβληθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00.
Το σόι σου: Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00
Επεισόδιο 52: «Κατά μάνα κατά κόρη» – Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας βγαίνει αληθινός, ότι μεγαλώνοντας μοιάζουμε στους γονείς μας! Η Λυδία δεν περίμενε ποτέ ότι θα της συνέβαινε αυτό. Μέχρι που οι κόρες της τη λένε παρεμβατική, ελεγκτική και στρατηγό — δηλαδή, ίδια και απαράλλαχτη η Χαρούλα! Κι έτσι, το οικογενειακό déjà vu γίνεται πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, η Χαρούλα πέφτει από τα σύννεφα όταν τα παιδιά της τής θυμίζουν ότι μεγάλωσαν σε καθεστώς οικογενειακής επιτήρησης.
Στο Κουκάκι και το Αιγάλεω στήνονται μέτωπα, ανοίγουν παλιά τεφτέρια κι οι κατηγορίες πέφτουν βροχή! Κι ενώ η φαγωμάρα χτυπάει κόκκινο και όλοι έχουν κάτι να πουν, μια αλήθεια αρχίζει σιγά-σιγά να ξεπροβάλλει, μήπως τελικά δεν είναι και τόσο κακό να μοιάζεις στους γονείς σου; Γιατί πίσω από τη γκρίνια, τον έλεγχο και τις «ανακρίσεις» κρύβεται μόνο η αγάπη.
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