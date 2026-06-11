Ιράν και Ισραήλ διαψεύδουν τον Τραμπ περί συμφωνίας με τις ΗΠΑ: «Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο»

«Fake news» χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί έγκρισης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν Ιρανοί αξιωματούχοι, με δηλώσεις τους την Πέμπτη (11.06.2026).

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος.

Το Ιράν όμως δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή προσκείμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. «Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε κάθε λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο, μια καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε σε ένα τελικό κείμενο.