Ιράν και Ισραήλ διαψεύδουν τον Τραμπ περί συμφωνίας με τις ΗΠΑ: «Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων
«Fake news» χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί έγκρισης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν Ιρανοί αξιωματούχοι, με δηλώσεις τους την Πέμπτη (11.06.2026).
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος.
Το Ιράν όμως δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή προσκείμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. «Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε κάθε λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Ωστόσο, μια καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε σε ένα τελικό κείμενο.
Παράλληλα και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι στο Τελ Αβίβ δεν γνωρίζουν τίποτα για συμφωνία και εξέφρασε την απορία του για τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η ιρανική ηγεσία ενέκρινε κάποια.
Η δήλωση αυτή ήρθε μόλις λίγη ώρα αφού ο Τραμπ απείλησε με περισσότερους βομβαρδισμούς και εξέφρασε την επιθυμία να «καταλάβει» τον κόμβο εξαγωγών πετρελαίου, το νησί Xαργκ.
«Θα χτυπήσουμε (το Ιράν) πολύ σκληρά απόψε, θα πάρουμε το νησί Χαργκ σύντομα και τον πλήρη έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου», τόνισε νωρίτερα σήμερα.
Η ανάρτηση
«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε.
Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε κάθε λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.
Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία - η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», γράφει.
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