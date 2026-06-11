Αγρίνιο: Μυστήριο με τραυματισμό 35χρονου από σκάγια όπλου- Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας στο Αγρίνιο για υπόθεση τραυματισμού νεαρού άνδρα από σκάγια κυνηγετικού όπλου, η οποία παρουσιάζει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα σήμερα, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για τη μεταφορά άνδρα περίπου 35 ετών, ο οποίος έφερε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μυστηριώδης, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο τραυματίας δεν έχει μέχρι στιγμής υποδείξει τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης. Παράλληλα, δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Ο 35χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου και φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τον ίδιο και εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.