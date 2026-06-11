Πάτρα: Πέθανε ο Γιώργος Αθανασίου- Θλίψη στον αθλητικό κόσμο

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, έπειτα από σύντομη αλλά δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρά την περιπέτειά του, την αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, δύναμη και ψυχικό σθένος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την ξεπεράσει.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία και είχε σημαντική διαδρομή στον χώρο του αθλητισμού, προσφέροντας επί σειρά ετών τις υπηρεσίες του στο αθλητικό κίνημα της πόλης. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε ενεργά στη διοίκηση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος του Απόλλωνα Πατρών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη στους οικείους του, στους φίλους του και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Συγκίνηση προκαλεί το μήνυμα που ανάρτησε στα social media ο πρόεδρος της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Μαρλαφέκας, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Αθανασίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και πρώην προέδρου του Απόλλωνα.

Το μήνυμα του Κώστα Μαρλαφέκα:

«Φίλε Γιώργο, έφυγες ξαφνικά και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να σου σταθώ όσο θα ήθελα και αυτό θα το κουβαλάω μέσα μου.

Την ημέρα που η ομάδα μας πέτυχε την άνοδο, όλοι πανηγύριζαν.

Εγώ όμως είχα το μυαλό μου σε σένα. Περίμενα να σε δω πάλι στη θέση σου στην κερκίδα, με το χαμόγελο και τη θετική σου παρουσία που έδινε δύναμη σε όλους μας. Μπορεί να ήσουν λίγο καιρό μαζί μας, αλλά πρόλαβες να γίνεις ένας από εμάς.

Κρίμα, φίλε μου… Κρίμα που έφυγες τόσο νωρίς.

Καλό σου ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».