Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τη συνέντευξή του, μιλώντας για τη Μέση Ανατολή είπε μεταξύ άλλων: «Δυστυχώς ο κόσμος πια έχει καταστεί απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με ένα τρόπο που μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι ότι θα είναι προσωρινή ανάφλεξη και η ειρήνη θα διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ο πληθωρισμός τροφοδοτεί τις τιμές των καυσίμων».

Σε ερώτηση αν ανησυχεί για γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή, απάντησε: «Το διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας είναι αναβαθμισμένο. Έχουμε στρατηγική σχέση με το κράτος του Ισραήλ και η θέση μας μα επιτρέπει να επικρίνουμε και το Ισραήλ αν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας έχει παράσχει έμπρακτη στήριξη σε χώρες του Κόλπου και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της θέσης μας. Κινούμαστε αμιγώς σε πρωτοβουλίες αμυντικού χαρακτήρα.

Η αψιμαχία Άγκυρας – Ισραηλ δεν είναι καινούρια. Απευθύνονται περισσότερο στην εσωτερική κοινή γνώμη. Ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια αχρείαστη εστία έντασης».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής» τόνισε.

Για τα ελληνοτουρκικά

«Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά» είπε ο πρωθυπουργός.

«Δεν γνωρίζω πρωθυπουργό που επιζητά ταραγμένα νερά. Θέλουμε λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία αλλά ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε».

Για αιχμές Καραμανλή – Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά, σχολίασε: «Και οι 2 τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Ερντογάν και επιδίωκαν λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσα ζήτημα για το casus belli και το είπα στον κύριο Ερντογάν. Η κριτική (Καραμανλή – Σαμαρά) είναι άδικη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την ακρίβεια

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Έχω πλήρη αίσθηση ότι κομμάτι της κοινωνίας τα βγάζει πέρα δύσκολα. Όμως θα πρέπει να δεχθούμε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Σε εμάς λίγο παραπάνω γιατί εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους στα καύσιμα.

Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά. Όχι όσα θα θέλαμε αλλά όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία».

Έχουμε απανωτές αυξήσεις του βασικού μισθού, δίνουμε 800 εκατομμύρια έκτακτων ενισχύσεων… Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε να κάνουμε.

Αυτοί που λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα, απαντώ ότι το κενό που θα δημιουργηθεί που ξεπερνά το ένα δις, από πού θα βρεθεί» είπε ο πρωθυπουργός.

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή θα μας καταπιεί. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Από κει και πέρα, η κυβέρνηση δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων. Αν συζητάμε για επιδόματα στήριξης των αδύναμων, αυτά θα διατηρηθούν. Οι επικριτές μας θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα;» αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε την μετεξέλιξη του e-Καταναλωτή… Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια αυστηρά μέτρα με την προϋπόθεση ότι θα μειωθούν οι τιμές» είπε.

Τα σχέδια για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

«Την 1η τετραετία οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν πολύ. Στη 2η στρέψαμε την προσοχή μας σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο για τη ΔΕΘ. Δεν είναι στους σκοπούς μας να επιστρέψει ο 13ο μισθός, ο οποίος έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον 13ο μισθό» είπε.

«Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του μουφτή» είπε, σχολιάζοντας τους μισθούς των μητροπολιτών.

Για το κράτος δικαίου

«Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για το συνολικό πλαίσιο που πρέπει να λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία. Τι λέει η ΕΕ; Ότι κάνουμε σημαντική πρόοδο από χρονιά σε χρονιά. Όπως για παράδειγμα για τον τρόπο εκλογής των δικαστών. Είναι μια σημαντική πρόοδος στη σωστή κατεύθυνση. Όταν η αντιπολίτευση ασκεί κριτική, το πρώτο που πρέπει να κάνει, είναι να δει τι λένε εκτός Ελλάδος. Η αντιπολίτευση είναι μάλλον μεροληπτική στο θέμα αυτό».

«Πιστεύει κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχει λογοκρισία των δημοσιογράφων; 8 στις 10 εφημερίδες ασκούν κριτική στην κυβέρνηση».

«Για τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις είναι ο δικαστικός χάρτης».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός είπε: «Δίνουμε μεγάλη μάχη για το βαθύ κράτος. Πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση αλλά καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε ο γόρδιος δεσμός να κοπεί. Κανείς αγρότης δε θα παίρνει την ΑΑΔΕ για να πάρει μια επιδότηση. Θα είναι επιτυχία να ξέρουμε ακριβώς πόσα ζώα έχουμε στη χώρα μας. Μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι καλλιεργείται σε κάθε χωράφι, αν το ανήκει το χωράφι… Όλα αυτά ενώνονται σε ένα σύστημα. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχω επιχειρήσει να κάνω. Κανένα κόμμα τις αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε».

«Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Με πολιτικό κόστος. 2 μπήκαν αμέσως στο αρχείο. Το ταμείο θα γίνει όταν η Ευρωπαϊκή εισαγγελία τελειώσει. Να δούμε αν είχε την πολιτική διάσταση που κάποια έσπευσαν να προσάψουν».

«Θα φανεί αν η Κοβέσι έκανε λάθη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εύχομαι να έχει κάνει λάθος».

Για τα Τέμπη

«Η δίκη στη Λάρισα διεξάγεται, η φασαρία για την αίθουσα έγινε αδίκως. Η δίκη γίνεται με 36 κατηγορούμενους. Ψέμα η περιβόητη ξυλολιάδα. Καταρρίφθηκαν όλα πια, δεν υπήρχε κίνητρο για συγκάλυψη. Τώρα που τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, καταλαβαίνουμε τι παίχτηκε, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες συγκεντρώσεις» τόνισε, μιλώντας για επιχείρηση λασπολόγησης.

«Δε θα δεχθώ υπονοούμενο ότι τη στιγμή της τραγωδίας το μυαλό μας ήταν στη συγκάλυψη. Ήταν η μεγαλύτερη αθλιότητα που έχω ακούσει».

Για τις υποκλοπές

«Αναγνώρισα ευθύνες δυσλειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση του και η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο… Η ΕΥΠ είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, ήταν πολύτιμος σύμμαχος. Όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η Δικαιοσύνη».

Για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα όρια θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές και τον Αύγουστο αλλά θα γίνουν άνοιξη γιατί η κυβέρνηση αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη και ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Το τι έχει γίνει στην Αριστερά με τον κύριο Κασσελάκη που πήγε σε ένα μπουζουκτσίδικο, ήρθε ο κύριος Τσίπρας… Τι να σχολιάσω; Εσάς αν σας πάρουν 3 φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε; Στον κύριο Τσίπρα οι Έλληνες πήραν 3 φορές το δίπλωμα.

Ως προς την πολιτική εντιμότητα, είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε… Τεράστια εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για πολιτική εντιμότητα;».

Για κόμμα Μαρίας Καρυστιανού

«Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται γιατί δεν έχει δώσει σαφές στίγμα. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις δε με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια. Οι πολίτες θα κρίνουν αν είναι ακόμα μια εκδοχή από κόμματα που εκφράζουν θύμο σε μια τιμωρητική ψήφο.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και ήμουν υπουργός του. Δε μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι για να ζημιώσει την παράταξη.

Πρέπει να μπορούμε στην πολιτική, να βγάζουμε το συναίσθημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα. Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και δε θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά στην παράταξή του.

Για Κώστα Καραμανλή

«Αντιμετωπίζω με σεβασμό και αξιοπρέπεια όλους τους αρχηγούς της ΝΔ. Δε σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα.

Για εκλογικές συνεργασίες

«Η ΝΔ διεκδικεί την αυτοδυναμία. Το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών αλλά να υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα… Συνεργασίες εκ δεξιών μας δε μπορούν να προκύψουν. Στόχος μου είναι τη Δευτέρα να έχω κάνει κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή επιδιώκω την αυτοδυναμία και σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία. Αυτή τη στιγμή δυνατότητας συνεργασίας δε φαίνεται να υπάρχει.

Εδώ δε μπορώ να συνεννοηθούμε για τις ανεξάρτητες αρχές».