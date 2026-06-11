Φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Μουντιάλ 2026- Shakira και Burna Boy έκλεψαν την παράσταση

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη είναι εδώ. Μετά από τέσσερα χρόνια αναμονής, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανοίγει την αυλαία του και υπόσχεται στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων.

Γήπεδα γεμάτα χρώματα, σημαίες και πάθος. Χιλιάδες φίλαθλοι στις εξέδρες και εκατομμύρια μπροστά από τις οθόνες τους θα ζήσουν τη μαγεία του ποδοσφαίρου, με κοινό στόχο να δουν τις εθνικές τους ομάδες να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις, ανατροπές και εικόνες που κάνουν μικρούς και μεγάλους να νιώθουν ξανά παιδιά.

Το Μουντιάλ 2026 διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες. Χωρισμένες σε 12 γκρουπ των τεσσάρων.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται αυτόματα οι 2 πρώτοι, αλλά και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Κάτι που σημαίνει πως για πρώτη φορά θα υπάρχει φάση νοκ-άουτ στους «32». Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αναμετρήσεις!

Το μεγάλο ραντεβού για το Μουντιάλ 2026 κάνει σέντρα απόψε (11 Ιουνίου) και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η σπουδαία πρεμιέρα της γιορτής, θα γίνει στο Mexico City Stadium (το γνωστό σε όλους «Αζτέκα»). Εκεί η διοργανώτρια χώρα του Μεξικό, αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης, διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Shakira και ο Burna Boy, οι οποίοι ερμήνευσαν ζωντανά το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai». Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης οι J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Tyla, Los Ángeles Azules και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους θεατές.