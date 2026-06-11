Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Δήμο Αιγιαλείας

Στη φάση της υλοποίησης περνά η δημιουργία του νέου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Δήμο Αιγιαλείας, καθώς υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή της σύγχρονης δομής και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Ένα σημαντικό έργο για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Αιγιαλείας εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης, καθώς υπεγράφη την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και την εγκατάσταση του απαραίτητου μόνιμου εξοπλισμού.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αιγιαλείας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 423.441,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τη συμμετοχή και ιδίων πόρων του Δήμου Αιγιαλείας.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής δομής που θα καλύπτει τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας, φροντίδας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εφαρμογή της φιλοζωικής πολιτικής του Δήμου και στη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας των ζώων.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, καθώς πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό στόχο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην καθοριστική συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, τα στελέχη της οποίας εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια ωρίμανσης του έργου, από τη σύνταξη των μελετών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων έως τη δημοπράτηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που οδήγησαν στην υπογραφή της σύμβασης. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμβολή του Τμήματος Ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο διαχειρίστηκε με επιτυχία τις διαδικασίες εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ωρίμανση και υλοποίησή του. Η επιτυχής εξέλιξη του έργου αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας και αποδεικνύει τη δυνατότητα των υπηρεσιών του Δήμου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σημαντικές παρεμβάσεις προς όφελος των δημοτών.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει επίσης τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή του Αντιδημάρχου Αδέσποτων Ζώων κ. Γιώργου Φραγκονικολόπουλου, ο οποίος εργάστηκε συστηματικά για την προώθηση του έργου και τη συνολική ενίσχυση της φιλοζωικής πολιτικής του Δήμου. Η δημιουργία του Καταφυγίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας τους.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η υπογραφή της σύμβασης για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον Δήμο μας. Δημιουργούμε μια σύγχρονη υποδομή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την υλοποίηση έργων με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και το Τμήμα Ανάπτυξης, τα οποία με επαγγελματισμό και συνέπεια συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να φτάσουμε σήμερα στην έναρξη υλοποίησης αυτού του σημαντικού έργου.»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αδέσποτων Ζώων Γιώργος Φραγκονικολόπουλος δήλωσε:

«Με την κατασκευή του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων, η Αιγιάλεια κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Πρόκειται για ένα έργο πολιτισμού, καθώς ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τα ζώα αντανακλά το επίπεδο ευαισθησίας, υπευθυνότητας και ανθρωπιάς που τη διακρίνει».