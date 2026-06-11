Πεζοδρόμια στην οδό Αχιλλέως στον Καστελόκαμπο και στο Ρίο - ΦΩΤΟ

Η υπογραφή της σύμβασης για το έργο κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων στο Αρκτικό και Κεντρικό Διαμέρισμα της Πάτρας στα μέσα του Απριλίου έχει αρχίσει και παίρνει πλέον μορφή στο Αρκτικό διαμέρισμα όπου νέα πεζοδρόμια είναι υπό κατασκευή.

Ειδικά στο ρεύμα προς τη θάλασσα η οδός Αχιλλέως δεν διέθετε πεζοδρόμιο στο μεγαλύτερο μήκος της. Αυτό αλλάζει και η εξέλιξη αυτή εκτιμάται θετικά από τους κατοίκους αλλά και τους λουόμενους που κινούνται προς τις παραλίες της περιοχής σε Δάφνες και Καστελλόκαμπο. Η οδός Αχιλλέως που οδηγεί από τη Διγενή Ακρίτα προς το Ρίο έχει έντονη κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το έργο που γίνεται στο Αρκτικό διαμέρισμα καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Ρίου, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζών.

Προβλέπεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, η ανακατασκευή φθαρμένων υποδομών και η συντήρηση υφιστάμενων δικτύων σε σημεία με αυξημένες ανάγκες. Έμφαση δίνεται στις περιοχές γύρω από σχολεία και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε δρόμους όπου απουσιάζουν πεζοδρόμια. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν μικρά τεχνικά έργα, όπως τοιχεία αντιστήριξης και περιορισμένες ασφαλτοστρώσεις, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του δημόσιου χώρου.