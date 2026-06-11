Τραμπ: «Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακύρωσα τους βομβαρδισμούς- Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί»

Την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την Πέμπτη (11/06/2026) ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επίτευξη συμφωνίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας της χώρας και ότι έχει ήδη διαμορφωθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών παραγόντων.

Η ανάρτηση

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε κάθε λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία - η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», γράφει.