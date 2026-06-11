Ίλιον: «Δεν ήταν μια απλή μπουνιά» λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από οδηγό

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού που φέρεται να γρονθοκόπησε γυναίκα κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού στον δρόμο, στο Ίλιον.

Πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στον οποίο αποδίδεται η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε στον ALPHA για τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό, που νομίζω ότι είχε γύψο στο χέρι του. Να φανταστείτε ότι έπεσα στο κάθισμα του συνοδηγού, δεν ήταν μια απλή μπουνιά. Δεν είχα καταλάβει τις προθέσεις του αλλιώς θα έκλεινα το παράθυρο. Ερχόταν στο μέρος μου σαν να ήθελε να μου δώσει οδηγίες».

Στη συνέχεια περιέγραψε την σκηνή λέγοντας: «Με είδε από αρκετά μέτρα μακριά, επιτάχυνε και επιδεικτικά σταμάτησε μπροστά στο αμάξι μου. Εγώ μπορούσα να κάνω δεξιά και να σταματήσω σε μια θέση πάρκινγκ, αλλά δεν με άφησε επίτηδες. Και όταν έκανε τελικά όπισθεν, υπήρχε ένα παιδάκι που περνούσε τον δρόμο και παραλίγο να το χτυπούσε».