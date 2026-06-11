Ίλιον: «Δεν ήταν μια απλή μπουνιά» λέει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από οδηγό

Πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού που φέρεται να γρονθοκόπησε γυναίκα κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού στον δρόμο, στο Ίλιον.
Πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στον οποίο αποδίδεται η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
Το θύμα της επίθεσης μίλησε στον ALPHA για τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό, που νομίζω ότι είχε γύψο στο χέρι του. Να φανταστείτε ότι έπεσα στο κάθισμα του συνοδηγού, δεν ήταν μια απλή μπουνιά. Δεν είχα καταλάβει τις προθέσεις του αλλιώς θα έκλεινα το παράθυρο. Ερχόταν στο μέρος μου σαν να ήθελε να μου δώσει οδηγίες».
Στη συνέχεια περιέγραψε την σκηνή λέγοντας: «Με είδε από αρκετά μέτρα μακριά, επιτάχυνε και επιδεικτικά σταμάτησε μπροστά στο αμάξι μου. Εγώ μπορούσα να κάνω δεξιά και να σταματήσω σε μια θέση πάρκινγκ, αλλά δεν με άφησε επίτηδες. Και όταν έκανε τελικά όπισθεν, υπήρχε ένα παιδάκι που περνούσε τον δρόμο και παραλίγο να το χτυπούσε».
Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο Ίλιον
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/06) σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα.
Στο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντάς της παρατήρηση και λέγοντας ότι ο ίδιος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στον τένοντα και “δεν μπορεί να οδηγήσει καλά”.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί το πρόβλημα, και του απάντησε ότι “δεν θα έπρεπε να οδηγεί αν είναι πρόσφατα χειρουργημένος” ο άνδρας πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της.
Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο.
Περίοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία, η οποία κλήθηκε άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τον εντοπισμό του άνδρα.
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