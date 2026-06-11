Λευκάδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα …για μία selfie

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας Βέλγος τουρίστας 62 ετών στην προσπάθειά του να δει πάνω από βράχο τη θέα στην Καρυά και να βγάλει selfie με αποτέλεσμα την πτώση του από τον βράχο.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και πρόκειται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να μπει στη διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων.

ΠΗΓΉ ilefkada.gr