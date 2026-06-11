Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λευκάδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα …για μία selfie

Λευκάδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα …...

Στην προσπάθειά του να δει πάνω από βράχο τη θέα στην Καρυά

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας Βέλγος τουρίστας 62 ετών στην προσπάθειά του να δει πάνω από βράχο τη θέα στην Καρυά και να βγάλει selfie με αποτέλεσμα την πτώση του από τον βράχο.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και πρόκειται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να μπει στη διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων.

ΠΗΓΉ ilefkada.gr

Ειδήσεις Τώρα

Ηλεία: Tροχαίο στον Καϊάφα – 20χρονος… είχε Άγιο – Το κινητό του ειδοποίησε το 112

Πάτρα: «Έρχονται» τα ποδηλατοφάναρα- Σε ποια σημεία θα μπουν

Συνελήφθη 38χρονος για παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών σε λεωφορείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λευκάδα Τραυματισμός
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2"]
834318
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις