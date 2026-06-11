Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935–2012)»

Παρουσίαση του βιβλίου «Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935–2012)», πρόκειται να

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (AISFF5).

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» θα διεξαχθεί από 21 έως 28 Ιουνίου 2026.

Την επιμέλεια του τόμου «Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935–2012)» υπογράφουν οι Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Έλλη Λεμονίδου, Γιώργος Κόκκινος και Αντρέας Π. Ανδρέου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση:

Κωνσταντίνος Κυριάκος

Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη

PhD, M.Sc. Ιστορικός, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκ μέρους των επιμελητών και επιμελητριών του τόμου θα συμμετάσχουν οι:

Έλλη Λεμονίδου

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Ειδικός Επιστήμονας, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών.

Η παρουσίαση εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του AISFF5 και αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία ουσιαστικής προσέγγισης του έργου και της παρακαταθήκης του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες για το βιβλίο:

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Οι ταινίες του, πολυεπίπεδες, πολύπλευρες και ποιητικές, αποτελούν ταυτόχρονα αισθητικά έργα και πεδία στοχασμού για τη μνήμη, την Ιστορία, την πολιτική και τον χρόνο. Ο παρών τόμος, αποτέλεσμα της δραστηριότητας του Ερευνητικού Δικτύου για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, φέρνει σε διάλογο ερευνητές και ερευνήτριες διαφορετικών ειδικοτήτων, συνεργάτες και φίλους του σκηνοθέτη, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες.

Το βιβλίο περιλαμβάνει μελέτες για τη σχέση των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου με την ιστορική μνήμη και τη συλλογική αυτοεικόνα, τη μουσική, την κοινωνική ανθρωπολογία και γενικότερα τις επιστήμες, την ιστορία του κινηματογράφου και τη σύγχρονη ιστοριογραφία, καθώς και συζητήσεις που καταγράφουν προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν. Συμπληρώνεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ευρετήριο των κινηματογραφικών κριτικών του και έναν αναλυτικό βιβλιογραφικό κατάλογο.

Οι συμβολές του τόμου προτείνουν έκκεντρους τρόπους ανάγνωσης ενός έργου που παραμένει ζωντανό, προκλητικό και ανοικτό σε ερμηνείες. Απευθύνεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο, τη δημόσια ιστορία, τη συλλογική μνήμη και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Γράφουν-συνομιλούν οι: Αγγελοπούλου Ελένη, Αϊδίνη Αλεξάνδρα, Άννινος Ανδρέας, Ανδρέου Αντρέας Π., Αραμπατζής Γεώργιος, Ασσαντουριάν Αλεξάνδρα, Βούρτσης Ανδρέας, Γεωργακοπούλου Βένα, Γεωργοπούλου Ουρανία, Γιανναράς Χρήστος, Γιαννόπουλος Γιάννης, Δαλκαβούκης Βασίλης, Δασκαλάκη Μαρίνα, Ζέκε Μιχάλης, Ζουμπουλάκης Γιάννης, Κατσουνάκη Μαρία, Κεφαλάς Παναγιώτης, Κόκκινος Γιώργος, Κοκκίνου-Γεωργοπούλου Μυρτώ, Κορρές Μανόλης, Λεμονίδου Έλλη, Λιάκος Αντώνης, Μάρκαρης Πέτρος, Μπράβου Χριστίνα, Οικονομοπούλου Φοίβη, Παλαιολόγου Τάνια, Παπαδόπουλος Λευτέρης, Ρολέ Σιλβί, Σεϊτανίδης Βασίλης, Σκεύης Αχιλλέας, Σκυθιώτης Πέτρος, Τσίμας Παύλος, Χρυσανθόπουλος Χρήστος, Χρυσικού Δώρα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Έλλη Λεμονίδου, Γιώργος Κόκκινος, Αντρέας Π. Ανδρέου.

Το βιβλίο έχει 448 σελίδες.

Εκδότης: Ταξιδευτής

Διοργάνωση: Δήμος Αιγιαλείας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας.

Χρυσός Χορηγός: Helesi

Χορηγοί: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα, Κτήμα Μέγα Σπήλαιο.

Υπό την Αιγίδα: ΕΚΚΟΜΕΔ.

Με την Υποστήριξη: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC), ASIFA Hellas, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας, Ionian Regional TV.