Χριστίνα Αλεξοπούλου: Κοινοβουλευτικός διάλογος και συνεργασία με τη Νότια Κορέα

Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Δημοκρατίας της Κορέας, της οποίας είναι μέλος, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, συμμετείχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι εδράζονται στην αμοιβαία εκτίμηση, στις κοινές δημοκρατικές αξίες και τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Εντός ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ναυτιλία, οι μεταφορές, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ενίσχυσης των επιχειρηματικών και επενδυτικών επαφών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε τον ρόλο της υπεύθυνης κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως σημαντικού εργαλείου προσέγγισης των λαών, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Δημοκρατία της Κορέας διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για ακόμη στενότερη σύμπραξη σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Επανέλαβε, τέλος, τη διαρκή προσήλωσή της να συμβάλει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τις ελληνοκορεατικές σχέσεις, προς όφελος της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας.