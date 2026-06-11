Κακοκαιρία «εξπρές» προ των πυλών - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, με τοπικά έντονες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, για την Παρασκευή αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα, που θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, θα γίνουν αισθητά:

τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως στις ορεινές περιοχές

τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Στους χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για συγκεκριμένες ώρες της Παρασκευής και του Σαββάτου.