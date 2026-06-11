Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ως πότε θα είναι εκτός λειτουργίας το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο στο Φράγμα Αλφειού;»

Την ανάγκη άμεσων κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου στο Φράγμα Αλφειού στο Φλόκα αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός.

Με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια σημαντική ενεργειακή υποδομή της Δυτικής Ελλάδας, η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Με την ερώτησή τους, οι δύο βουλευτές ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον της εγκατάστασης, την πορεία του διεθνούς διαγωνισμού που έχει επιλεγεί ως λύση για τη διαχείρισή της, καθώς και για τα εναλλακτικά σχέδια που υπάρχουν σε περίπτωση που η διαδικασία δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα της αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και της πιθανής συμμετοχής δημόσιων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την προστασία μιας σημαντικής δημόσιας επένδυσης και να αποτρέψει την περαιτέρω απαξίωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας.

Η διατήρηση και αξιοποίηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη της. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, διαφάνεια και ουσιαστική πολιτική βούληση, ώστε το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο του Φλόκα να αποτελέσει ξανά αναπτυξιακό και ενεργειακό εργαλείο για τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, αναφέρουν οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Καλαματιανός.