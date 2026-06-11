Prodea Investments: Επενδύσεις 400 εκατομμύρια ευρώ σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

Η Prodea Investments υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στους τομείς της φιλοξενίας, των logistics και των οικιστικών αναπτύξεων.

Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 292,9 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στον κλάδο της φιλοξενίας, όπου η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία. Παράλληλα, η ΑΕΕΑΠ προχωρά στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη δημόσια πρόταση προς τους κατόχους του «πράσινου» ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2021. Η ανταπόκριση των επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς η διαδικασία υπερκαλύφθηκε κατά 112%.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 56.013 ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 50 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκδόθηκαν 10 εκατ. νέες μετοχές, ανεβάζοντας τη διασπορά της μετοχής της εταιρείας περίπου στο 17%.