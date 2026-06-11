Η κωμωδία "Αι γυμνισταί" του Γιώργου Σίμωνα στην Πάτρα

Η παράσταση θα παιχθεί στις 23 Ιουνίου 2026 & ώρα 21:00, στον Αύλειο Χώρο του Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων
Μετά από μία επιτυχημένη σεζόν στην Αθήνα, η νέα κωμωδία του Γιώργου Σίμωνα “Αι γυμνισταί” ξεκινάει την καλοκαιρινή της περιοδεία.
Θα παιχθεί στην Πάτρα, στις 23 Ιουνίου 2026 & ώρα 21:00, στον Αύλειο Χώρο του Royal Theater, στην Ακτή Δυμαίων 51.
Δύο ηλικιωμένες κυρίες διασταυρώνονται κατά τύχη με δύο μεσήλικες άντρες, γυμνιστές, στην παραλία όπου σκόπευαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τις καλούν σε ένα ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό beach bar.
Η τυχαία αυτή γνωριμία φέρνει τους τέσσερις χαρακτήρες αντιμέτωπους με κρυφές επιθυμίες, τον φόβο του θανάτου και, φυσικά, με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να αγαπηθεί και να μοιραστεί τον κόσμο του με τον Άλλον. Οι τέσσερις ρόλοι ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς, προσδίδοντας περίσσειο χιούμορ στη σκηνική αφήγηση και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την αξία της φιλίας -των φίλων που μας συντροφεύουν- στα εύκολα και στα δύσκολα.
Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, το νέο έργο του Γιώργου Σίμωνα “Αι γυμνισταί” είναι ένα έργο για τους ανθρώπους που, ανεξαρτήτως ηλικίας, ψάχνουν τη Μεγάλη Περιπέτεια. Με αναφορές από τις κωμωδίες του Όσκαρ Γουάιλντ έως το σινεμά του Γουες Άντερσον, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής ζωής.
Συντελεστές
Συγγραφή: Γιώργος Σίμωνας
Σκηνοθεσία: Τώνια Ράλλη
Βοηθός σκηνοθεσίας: Ματίνα Περγιουδάκη
Σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας
Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός
Ενδυματολογία - Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου - Ιωάννα Μακαβέι
Μουσική επιμέλεια - σχεδιασμός: Ματίνα Περγιουδάκη - Τώνια Ράλλη
Ιντερλούδια: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (ενορχήστρωση, κρουστά, synths) - Ματίνα Περγιουδάκη (φωνή)
Φωτογραφία - Trailer: Παναγιώτης Λαμπής
Μακιγιάζ: Γεωργία Μαυρίκη
Graphic Design: Ηλίας Πανταλέων
Κατασκευή σκηνικού: sickmyduck.lab
Τράπουλα ταρώ: Σπύρος Αγγελόπουλος
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρύσα Ματσαγκάνη
Social Media: Χρύσα Παριανού
Υπεύθυνοι περιοδείας: Θοδωρής Θεοχαρόπουλος - Δανάη Μιχοπούλου
Σύμβουλος παραγωγής: Ιλιάνα Παζαρζή
Μια παραγωγή της ομάδας Νοσταλγία
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ:
Γιώργος Τζαβάρας (Λεβάντα / Ήφαιστος)
Γιώργος Σίμωνας (Λουίζα / Λορέντζο)
Ματίνα Περγιουδάκη (σερβιτόρα)
Το έργο Αι γυμνισταί κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικόν.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Online προπώληση 13 € / Ταμείο 15 €.
Προπώληση εισιτηρίων:
Η παράσταση θα παιχθεί και στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου στις 20.8 καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές.
Ολυμπία Οδός: Τα αποτελέσματα του Pit Stop για την οδική ασφάλεια
Συντάξεις Ιουλίου: Αυτές τις ημερομηνίες θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ
Επίδομα μητρότητας: «Κλείδωσαν» οι πληρωμές του καλοκαιριού - Αναλυτικά το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr