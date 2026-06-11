Πάτρα: Καλοκαιρινή Βραδιά διοργανώνει το "Άλμα Ζωής"

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” Ν. Αχαΐας διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά και απευθύνει πρόσκληση στην καλοκαιρινή συνάντηση μελών και φίλων του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026!

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 20:00 σας περιμένουμε στον πιο όμορφο και φιλόξενο χώρο της πόλης, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events (στην Όθωνος Αμαλίας 16) για να δροσιστούμε με ένα ποτήρι κρασί ή μια παγωμένη μπύρα απολαμβάνοντας ένα ακόμη πατρινό ηλιοβασίλεμα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση από το "Άλμα Ζωής".

Η παρουσία σας τιμή μας!

Τιμή Πρόσκλησης 18,00€

(κρασί, μπύρα, αναψυκτικό, συνοδευτικό, γλυκό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ οι κρατήσεις στα τηλέφωνα του Συλλόγου Άλμα Ζωής, 2610 22 22 74, (Δευτέρα- Παρασκευή 9:00 – 17:00).

Όπως διευκρινίζεται η διάθεση των προσκλήσεων για την Καλοκαιρινή Βραδιά, θα γίνεται αποκλειστικά στα γραφεία του Συλλόγου, Γούναρη 37, 4ος όροφος, Πάτρα.

Τηλ. 2610 22 22 74.