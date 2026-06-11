Στη φυλακή ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο κατηγορούμενος πήρε το δρόμο για τη φυλακή, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος.

Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και συγκεκριμένα: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και δύο πλημμελήματα.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε στο ανακριτικό γραφείο δίχως συνήγορο, με αποτέλεσμα να του διορίσει αυτεπαγγέλτως ο ανακριτής.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος του μετά την ολοκλήρωση της απολογίας: «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

Προκύπτουν επιπλέον εμπλεκόμενοι από την έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, από την ΕΥΠ έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση.

Η ανάλυση στα κατασχεμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι Αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς του στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σε Κύπρο και Ελλάδα είχαν συχνές επαφές και συνομιλίες, αντιθέτως με τον εκπαιδευτή στη Μαλαισία που απλά ανά κάποια χρονικά διαστήματα, φέρεται να τσέκαρε τους δύο εκπαιδευόμενους του βομβιστές, σε Ελλάδα και Κύπρο.