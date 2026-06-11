Το "Toy Story 5" από την Πέμπτη 18-6 στις Ελληνικές αίθουσες

Τριανταένα περίπου χρόνια από το 1ο «Toy Story», καταφθάνει η νέα ταινία "Toy Story 5", μία hi-tech περιπέτεια ψηφιακού ανιμέισον από την Disney και την Pixar που κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες της χώρας μας την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 σε διανομή από τη Feelgood Entertainment.

Στο ήδη πολυαναμενόμενο "Toy Story 5", οι αγαπημένοι ήρωες, ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή που έχουν γνωρίσει ποτέ: την ψηφιακή εποχή!

Όλα ανατρέπονται όταν στην καθημερινότητα της Bonnie μπαίνει ορμητικά η Lilypad, ένα υπερσύγχρονο tablet – τάμπλετ με άκρως επαναστατικές ιδέες για το τι είναι "καλύτερο" για ένα παιδί σήμερα. Θα καταφέρει το κλασικό, παραδοσιακό παιχνίδι να παραμείνει το ίδιο ξέγνοιαστο και σημαντικό στις καρδιές των παιδιών;

Την ταινία με διάρκεια 102 λεπτά, που στις ΗΠΑ βγαίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, έχει σκηνοθετήσει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Andrew Stanton (ΓΟΥΟΛ•Υ-WALL•E, Ψάχνοντας τον Νέμο-Finding Nemo), με συν-σκηνοθέτιδα την Kenna Harris (Ciao Alberto) σε δικό τους σενάριο, που ακολουθεί το μονοπάτι των προηγούμενων ταινιών και το εξελίσσει με μια σύγχρονη, επίκαιρη προσέγγιση.

Στο φωνητικό καστ του φιλμ, ο Τομ Χανκς ως Woody, ο Τιμ Άλεν ως Buzz Lightyear, η Τζόαν Κιούζακ ως Jessie, και οι Τόνι Χέιλ, Μπλέικ Κλαρκ και Τζον Ρατζενμπέργκερ επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους από τις προηγούμενες ταινίες, με την Άννα Φάρις και τους Έρνι Χάντσον, Κόναν Ο' Μπράιεν και Γκρέτα Λι να προστίθενται στο καστ.

Φυσικά όπως ήδη θα γνωρίζετε, στην ταινία ακούγεται το νέο, πρωτότυπο τραγούδι "I Knew It, I Knew You”, που ερμηνεύει η σούπερ σταρ της ποπ μουσικής, Taylor Swift σε σύνθεση και παραγωγή δική της και του Jack Antonoff. Την πρωτότυπη μουσική επένδυση υπογράφει και πάλι ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Randy Newman.

*Το «Toy Story 4» σε σκηνοθεσία Τζος Κούλι, το 2019, είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις, 74 εκατ. δολάρια.

Το διαφημιστικό τρέιλερ του νέου Toy Story, ήδη προαναγγέλλει την πολυαναμενόμενη και άκρως συγκινητική επανένωση του Woody και του Buzz, μετά τον χωρισμό τους στο τέλος του "Toy Story 4" το 2019. Για να αντιμετωπίσουν τις νέες hi-tech συσκευές, οι παλιοί μας γνώριμοι θα χρειαστούν τη βοήθεια κάθε παλιού και νέου φίλου.

"Πάντα πίστευα ότι το Toy Story θα είχε συνέχεια, γιατί είναι ένας απίθανος, πλούσιος κόσμος", αναφέρει ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Andrew Stanton. "Τα παιχνίδια δεν γερνούν, αλλά ο κόσμος γύρω τους αλλάζει. Δεν είναι πολλές οι κινηματογραφικές ιδέες όπου ο χρόνος αποτελεί τόσο καταλυτικό στοιχείο μιας ιστορίας για την παιδική ηλικία, τη γονεϊκότητα, την ενηλικίωση και την προσωπική εξέλιξη. Τα παιχνίδια γίνονται οι παρατηρητές όλων αυτών".

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ