Εκκένωση γραφείων στο Πεντάγωνο λόγω ύποπτης ουσίας

Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο αμερικανικό Πεντάγωνο έπειτα από περιστατικό με «επικίνδυνες ουσίες».

Είναι πιθανόν τον περιστατικό να συνδέεται με έκθεση σε άνθρακα, αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτιρίου είναι αποκλεισμένοι, ενώ άλλοι όροφοι εκκενώνονται λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του του Πενταγώνου έχουν κλειδωθεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών.

Το περιστατικό, χωρίς πολλές λεπτομέρειες για τη φύση του, επιβεβαιώνει και η τοπική πυροσβεστική.