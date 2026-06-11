Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Το παιδί ήταν στο κρεβάτι σκεπασμένο με μια κουβέρτα» - Τι λέει ο άνδρας που βρέθηκε πρώτος στο σημείο

Εξακολουθεί να απασχολεί το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στον Λόγγο Αιγίου, με περίπου 800 κατοίκους, αλλά με έντονο τουρισμό κυρίως τους θερινούς μήνες.

Εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο αίμα ο Ολύμπιος και η μητέρα του Μαρία.

Ως δράστης εμφανίζεται ο Μάρκο, ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας του 26χρονου με τις αρχές να τον είχαν σε “στενό κλοιό” από την αρχή της έρευνας.

Ωστόσο υπάρχουν ακόμα θολά σημεία στην υπόθεση με τον Ιταλό να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Φως στην υπόθεση ίσως ρίξει η μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που έφτασε στο σημείο, πριν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Είναι ο Δημήτρης, ο άνδρας στον οποίον τηλεφώνησε ο σύντροφος της νεκρής μητέρας και έφτασαν σχεδόν μαζί στο σπίτι του εγκλήματος.

Αυτό που είδε ήταν αποκαλυπτικό. Μάνα και γιος. Η γυναίκα, η Μαρία ήταν σαν «πεταμένη» θα πει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο Ιταλός να φωνάζει “morto”, νεκρός δηλαδή για τον Ολύμπιο, ενώ ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

«Αρχίζω να φωνάζω δυνατά Μαρία πολύ δυνατά μήπως δω κάποια κίνηση. Ολύμπιε! Τη 2η 3η φορά που φωνάζω Ολύμπιε, αυτός είναι δίπλα μου και μου λέει, “Δημήτρη morto”».

«Εγώ ήμουν στο Αίγιο για δική μου δουλειά. Είχα περάσει έξω από το σπίτι στις 11, ήταν όλα κλειστά αλλά συνήθως είναι κλειστά γιατί ξυπνάνε αργά. Γύρω στις 12 παρά τέταρτο, με πήρε τηλέφωνο είπε “γρήγορα Δημήτρη, σούμπιτο σπίτι”. Πριν φτάσω στο σπίτι του, ξαναέχω μία κλήση και είναι πάλι εκείνος», λέει ο φίλος του ζευγαριού.

«Μέχρι να του πω εδώ είμαι, σχεδόν έχω φτάσει σπίτι του. Πήγα να μπω μέσα, έφερε το κλειδί αυτός. Άνοιξε, ανεβαίνω πάνω σ’ ένα μπαλκονάκι, αυτός φώναζε, Δημήτρη, Δημήτρη κι ωρυόταν. Τον ρωτούσα που είναι ο Ολύμπιος, έχει φύγει, δεν μου δινε πάλι απάντηση. Δεν ρώτησα για την Μαρία γιατί υπέθεσα ότι η Μαρία κάτι είχε, κάποιο πρόβλημα μέσα. Εγώ ρώτησα περισσότερο για το παιδί».

«Η πόρτα του δωματίου δεν άνοιγε γιατί από πίσω ήταν η Μαρία»

«Μπαίνοντας, συνεχίζουμε μαζί και προχωράμε σχεδόν δίπλα, είχε έναν διάδρομο, φάτσα είναι η πόρτα του παιδιού. Ήταν λίγο μισάνοιχτη την έσπρωξα να ανοίξει λίγο περισσότερο δεν άνοιγε γιατί στην πίσω μεριά διαπίστωσα μετά ότι ήταν η Μαρία. Βάζοντας το κεφάλι, ήταν το παιδί πάνω στο κρεβάτι με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι επάνω. Μπροστά ήταν ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά, κάτι είδα σαν από αίμα και την κίνηση που έκανα πίσω την πόρτα, βλέπω τη Μαρία.»

«Βγάζω το τηλέφωνό μου μέσα σε δευτερόλεπτα τηλέφωνο το 166. Του λέω παίρνω ambulance δεν μου μίλησε καθόλου τίποτα. Δίνω στοιχεία. Το κλείνω. Του λέω παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία. Δεν είχα πάλι καμία κίνησή του. Εφόσον παίρνω την αστυνομία τον ρωτάω, τι συνέβη;».

Η περιγραφή του φερόμενου δράστη στον κ. Δημήτρη

«Η απάντηση του προς εμένα ήταν, στην κυριολεξία τα λόγια του, Δημήτρη 11 η ώρα η Μαρία πήγε για ύπνο. Δεν μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο. Πήγε μετά από λίγο για ύπνο. Είπε ότι η Μαρία ροχάλιζε και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Σηκώθηκα 11 το πρωί. Δεν είναι η Μαρία στο δωμάτιό της. Μου είπε ότι πολλές φορές, αρκετές μάλλον φορές, όταν ερχόταν το παιδί, πήγαινε να κοιμηθεί στο δωμάτιο του (του παιδιού). Και χτυπάει την πόρτα του Ολύμπιου. Και την άνοιξε και συνάντησε αυτό που συνάντησα και εγώ».