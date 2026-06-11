Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Κακουργηματικές διώξεις στους τρεις συλληφθέντες

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, στον 32χρονο και 59χρονο συλληφθέντα, άσκησαν οι Εισαγγελικές αρχές στο Ηράκλειο, για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το flashnews.gr, στον 57χρονο κτηνοτρόφο και αυτοδιοικητικό της περιοχής- πατέρα του 32χρονου- ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία ώστε να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, ενώ οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά τον σοβαρό τραυματισμό του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και κατέληξε έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, ο θάνατός του επήλθε μετά από βαρύ κάταγμα κρανίου, το οποίο φέρεται να προκλήθηκε από χτύπημα με μαγκούρα και οδήγησε σε κρανιεκτομή.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, βρέθηκαν συγγενείς του 49χρονου αλλά και συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Το χρονικό της υπόθεσης θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου, έξω από το Απεσωκάρι, και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία άφησε την τελευταία του πνοή. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στο ενδεχόμενο φονικής επίθεσης με θλων όργανο.

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βαγιωνιά, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, μάντρες, αποθήκες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο.

Οι συλληφθέντες είναι ένας 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος εργαζόμενος σε κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας, με καταγωγή από τη Λοχριά.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν το ιατροδικαστικό πόρισμα, βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, που φέρονται να βοήθησαν τις αρχές να χαρτογραφήσουν κινήσεις και επικοινωνίες το επίμαχο διάστημα.

Η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μέσω του συνηγόρου της, ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους πραγματικά υπεύθυνους, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκε την έρευνα των αρχών.