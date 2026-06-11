Ενδοπαραταξιακές εκλογές για το σπιράλ το Σάββατο

Εσωτερικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγετικής ομάδας του διοργανώνει το προσεχές Σάββατο 13 Ιουνίου το σπιράλ, η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη του Δήμου Πατρέων.

Τα μέλη της παράταξης καλούνται να εκλέξουν Επικεφαλής, Γραμματέα, Πολιτική Γραμματεία και Εξελεγκτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το καταστατικό ανανέωσης των οργάνων της στα μέσα της δημοτικής θητείας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγετικής του ομάδας διοργανώνει το σπιράλ, η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη του Δήμου Πατρέων. Πιστοί στις αρχές τους και σε όσα ορίζει το Καταστατικό τους, τα μέλη της παράταξης προσέρχονται για μία ακόμα φορά στις κάλπες, καθώς η διάρκεια θητείας των οργάνων της παράταξης ταυτίζεται με το μισό της εκάστοτε δημαρχιακής θητείας. Όπως κάθε δήμαρχος της χώρας, λοιπόν, οφείλει να προχωρήσει σε αλλαγές του δημοτικού του σχήματος από την 1η Ιουλίου 2026, έτσι και το σπιράλ εκλέγει δημοκρατικά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα Πολιτική Γραμματεία και θα οδηγήσουν την παράταξη στις επόμενες δημοτικές εκλογές, στα τέλη του 2028.

Αυτές οι ενδοπαραταξιακές εκλογές θα διεξαχθούν το προσεχές Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος (Τριών Ναυάρχων 40). Τα μέλη του σπιράλ καλούνται να εκλέξουν εκ νέου Επικεφαλής, Γραμματέα, πενταμελή Πολιτική Γραμματεία και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην παράταξη έως και τις 24/05/2026 και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το έτος 2025 -όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες θα μπορέσουν να τις τακτοποιήσουν την ημέρα των εκλογών.

Οι φετινές υποψηφιότητες έχουν ως εξής:

- Υποψήφιος για τη θέση του «Επικεφαλής» είναι ο νυν Πρόεδρος του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς

- Υποψήφιοι για τη θέση του «Γραμματέα» είναι ο νυν Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος και ο Νίκος Κοτσώνης

- Για την Πολιτική Γραμματεία υποψήφιοι είναι -κατ’ αλφαβητική σειρά- οι: Γιώργος Αγγελόπουλος, Χαρίκλεια (Λιλίκα) Βέργη, Μαρία Γούβη, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καλλές, Μαρία Μπέλμπα, Γιώργος Σεργιάννης, Παναγιώτα (Άκια) Σταμάτη και Ελένη Χριστοπούλου

- Για την Εξελεγκτική Επιτροπή υποψήφιοι είναι οι: Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος-Ψάχος, Δημήτρης Παπαλάμπρου και Θωμάς Σοφίας.

Σε σύντομο μήνυμά του προς όλα τα μέλη του σπιράλ ο Πέτρος Ψωμάς απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής διευκρινίζοντας πως «τα επόμενα δυόμιση χρόνια το σπιράλ κλείνει έναν δεκαετή κύκλο και πεποίθηση όλων μας είναι πως μπορεί να συμβάλει στη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου Πατρέων, με στόχο την ανάταξη της Πάτρας και το ξεκίνημα μιας διαδρομής ανόδου, ανάπτυξης και θετικής προοπτικής, με εκκίνηση από την Πρωτοχρονιά του 2029. Η εξουσιοδότηση σήμερα των κατάλληλων ανθρώπων για να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας είναι ένα καθοριστικό ξεκίνημα της προσπάθειας που πρέπει ως τότε να καταβληθεί».

Σημειώνεται πως την ημέρα των εκλογών, τα μέλη της παράταξης οφείλουν να προσέρχονται με έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, όπως δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, όπως ενημερώνει η Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Δημήτρη Μπότσαρη (Πρόεδρο), τον Ανδρέα Σπηλιώτη (Γραμματέα) και την Δέσποινα Κούνα (μέλος)".