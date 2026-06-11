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Η Πυροσβεστική έσωσε σκύλο που έπεσε σε γκρεμό παραλίας στη Ζάκυνθο

Η Πυροσβεστική έσωσε σκύλο που έπεσε σε ...

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το ζωάκι με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού και αφού το ανέβασαν με ασφάλεια το παρέδωσαν σε κτηνίατρο

Επιχείρηση διάσωσης ενός σκύλου πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στην παραλία Πισίνες στην περιοχή του Κεριού στη Ζάκυνθο.

Ο σκύλος φέρεται να έπεσε σε απόκρημνο γκρεμό και κινδύνεψε.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Π.Υ. Ζακύνθου και της 17ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προσέγγισαν το ζωάκι προσεκτικά με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, το ανέβασαν με ασφάλεια από τον γκρεμό.

Στη συνέχεια το παρέδωσαν σε κτηνίατρο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

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#tags Ζάκυνθος Διάσωση Σκύλος
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