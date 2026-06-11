Φ. Ζαΐμης: «Μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Αχαΐα οργανωμένο χώρο αστροπαρατήρησης»

Την δυνατότητα να αξιοποιηθεί οικονομικά και τουριστικά η αστροπαρατήρηση στην Αχαΐα επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ανοίγοντας την εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας με θέμα «Σκοτεινός Ουρανός - Φως, Υγεία και Φύση».

Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «MedSkyTour» του Προγράμματος «Interreg-EuroMed», με την επιστημονική υποστήριξη της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων».

Ο κ. Ζαΐμης επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του πως: «η ανάδειξη των παραγόντων που σχετίζονται με την φωτορύπανση, οι επιπτώσεις του τεχνητού φωτισμού στην υγεία μας, η βιοποικολότητα και, τελικά η ποιότητα ζωής, είναι κάτι που πλέον απασχολεί όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στο έργο MedSkyTour, ένα ευρωπαϊκό έργο που προωθεί την προστασία του νυχτερινού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη νέων βιώσιμων τουριστικών εμπειριών»

Ο ίδιος έκανε επίσης αναφορά στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που όπως είπε «μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο μέσα από πολιτικές βιώσιμου φωτισμού, ενεργειακής εξοικονόμησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών» συμπληρώνοντας πως «σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς αναπτύσσεται δυναμικά ο αστροτουρισμός ως μια μορφή ήπιου και βιώσιμου τουρισμού. Οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τη φύση και ποιοτικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι μπορούμε στην Περιφέρειά μας και εδώ στην Αχαΐα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός οργανωμένου χώρου για αστροπαρατήρηση και η περιοχή των Καλαβρύτων αποτελεί μία από τις περιοχές όπου διερευνούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παρατήρηση του ουρανού και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ανέφερε πως «η Περιφέρεια θέτει τις βάσεις για την διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Αστροτουρισμού το 2027», μιλώντας για τη μοναδικότητα του «Αρίσταρχου» στον Χελμό που είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και «αποτελεί έναν μοναδικό επιστημονικό πυλώνα για την περιοχή».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δράση αστροπαρατήρησης και φωτομέτρησης.