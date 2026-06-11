Συμμορίες ναρκωτικών: Πώς δρούσε το κύκλωμα των Βορείων Προαστίων - Οι κωδικές ονομασίες «Boss», «τραπ» και «κρύσταλλος»

Μπροστά σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με επίκεντρο ανήλικους μαθητές βρέθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, οι οποίοι εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που δρούσε στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος δεν δίσταζαν να διαθέτουν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και σε παιδιά, με τη δικογραφία να καταγράφει περίπτωση πώλησης κοκαΐνης σε 14χρονο κορίτσι, ενώ παράλληλα επιχειρούσαν να στρατολογήσουν μαθητές ηλικίας μόλις 13 ετών.

Η οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας και είχε αναπτύξει δομημένη και ιεραρχημένη λειτουργία.

Επικεφαλής φέρεται να ήταν ένας 21χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των χρημάτων. Δίπλα του δρούσαν δύο υπαρχηγοί, ηλικίας 19 και 17 ετών, με διακριτούς ρόλους.

Ο 19χρονος ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών, ενώ ο 17χρονος είχε αναλάβει την επίβλεψη των ανήλικων μελών της ομάδας, τη διανομή των ουσιών και την είσπραξη των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονταν σε αυτοκίνητο που ήταν μόνιμα σταθμευμένο έξω από το σπίτι του 17χρονου και στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση. Μάλιστα, το όχημα εμφανιζόταν να ανήκει σε άτομο που είχε αποβιώσει, γεγονός που, κατά τις Αρχές, αποτελούσε μέρος των μέτρων που είχαν ληφθεί για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και τη δυσχέρανση των ερευνών.

Η οργάνωση διακινούσε κυρίως ακατέργαστη κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία, με βασικούς πελάτες ανήλικους μαθητές. Για τις μετακινήσεις και τις παραδόσεις χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές φέρονται να πραγματοποιούνταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων αλλά ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν συνεχώς νέους συνεργούς μεταξύ των μαθητών, επιχειρώντας να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά της Α’ Γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών.

Ο «Boss» και τα «μικρά»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

Ο φερόμενος ως αρχηγός αποκαλούνταν από τους συνεργούς του «Boss» ή «ο μεγάλος μας», ενώ ο ίδιος αναφερόταν στους ανήλικους διακινητές ως «μικρά» ή «πιτσιρίκια μου».

Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στους Θρακομακεδόνες, εκτελώντας τις εντολές του αρχηγικού μέλους και πραγματοποιώντας τις περισσότερες επαφές με πελάτες.

Κωδικοποιημένες ονομασίες

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα κωδικοποιημένη ορολογία στις μεταξύ τους επικοινωνίες, προκειμένου να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Για την κάνναβη χρησιμοποιούσαν όρους όπως «μπιτς», «μαύρο», «χόρτο», «σταφ» και «κάλι», ενώ την κοκαΐνη αποκαλούσαν «κόκα» ή «ρουφηχτό». Τη μεθαμφεταμίνη την ανέφεραν ως «κρύσταλλο».

Οι ποσότητες περιγράφονταν επίσης με ειδικούς όρους. Οι λέξεις «μπλούζες» και «τζι» αντιστοιχούσαν σε γραμμάρια κάνναβης, ενώ οι εκφράσεις «τριάρα», «πεντάρα» και «δεκάρα» παρέπεμπαν σε ποσότητες τριών, πέντε και δέκα γραμμαρίων αντίστοιχα.

Για τις οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούσαν τον όρο «λεκ» για τα χρήματα, ενώ όταν η αγορά γινόταν επί πιστώσει χρησιμοποιούσαν τη λέξη «αέρα».

Ακόμη και ο εξοπλισμός αποκτούσε κωδική ονομασία, καθώς η ζυγαριά ακριβείας αναφερόταν ως «ζήτα» ή «ζι», ενώ η εφαρμογή Signal εμφανιζόταν στις συνομιλίες τους ως «μπλε».

Παράλληλα το εγκαταλελειμμένο κτίριο που λειτουργούσε ως κεντρικός χώρος απόκρυψης στους Θρακομακεδόνες αποκαλούνταν κωδικοποιημένα «τραπ».

Η τεράστια «μπίζνα»

Η έκταση της δραστηριότητας αποτυπώνεται και στο εύρημα της προανάκρισης σύμφωνα με το οποίο δύο μέλη της οργάνωσης φέρονται να διακίνησαν συνολικά 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σημειώθηκε και σοβαρό περιστατικό, όταν ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, οδηγώντας όχημα, εμβόλισε περιπολικό και παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ αναζητείται από τις Αρχές.