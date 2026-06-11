Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2026 & ΩΡΑ 17:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.00 μ.μ.

Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ κ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΖΩΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΤΖΗ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι

Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 82)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12/6/2026 & ώρα 11.40 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΝΗ

Τα παιδιά: ΚΩΣΤΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ο εγγονός: ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Οι λοιποί συγγενείς

Τα ανίψια

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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