Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2026 & ΩΡΑ 17:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.00 μ.μ.

Η   Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:  ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ κ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Α    Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τ Α   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΖΩΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΤΖΗ

Ο Ι    Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι                

Ο Ι    Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 82)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12/6/2026 & ώρα 11.40 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΝΗ

Τα παιδιά: ΚΩΣΤΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ο εγγονός: ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Οι λοιποί συγγενείς

Τα ανίψια

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ

ΕΤΩΝ  95 

Κηδεύουμε  το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα  6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τραμπ κατά Ιράν: «Θα καταλάβουμε πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα»

Η Γερονικολού απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από εταιρεία

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Σαμιώτης Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Info
Πένθη
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b5\u03c2 ","\u03a3\u03b1\u03bc\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03af - \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03c5\u03bd\u03b1 \u0394\u03b9\u03b1\u03bc\u03b1\u03bd\u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf \u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u039a\u03c9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2"]
834294
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info