Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2026 & ΩΡΑ 17:30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.00 μ.μ.
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ κ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΕΥΔΟΚΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΖΩΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΤΖΗ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12/6/2026 & ώρα 11.40 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΝΗ
Τα παιδιά: ΚΩΣΤΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ο εγγονός: ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Οι λοιποί συγγενείς
Τα ανίψια
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΧΑ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΧΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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