Αίγιο: Στο σπίτι του διπλού φονικού επέστρεψε με συνοδεία αστυνομικών ο 65χρονος Ιταλός

Στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό στο Αίγιο βρέθηκε ξανά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Για τους φόνους, βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας με τις Αρχές να έχουν στοιχεία στα χέρια τους που τον «δείχνουν» ως ένοχο.

Την ίδια ώρα εκείνος, εμμένει στη θέση του πως είναι αθώος.

Σήμερα, (11/06), οι Αρχές, μετέφεραν τον κατηγορούμενο ξανά στο σπίτι προκειμένου να δεχθεί νέα σειρά ερωτήσεων όσον αφορά τους φόνους.

Σύμφωνα με το protothema.gr Ιταλός κατηγορούμενος και αστυνομικοί, έμειναν λίγη ώρα στο σπίτι στο Λόγγο Αιγίου και μετά αποχώρησαν.



Με σκυμμένο το κεφάλι και γρήγορα βήματα, ο 65χρονος μπήκε στο βαν της αστυνομίας και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Την ίδια ώρα που Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο δεν ομολογεί το έγκλημα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στις απαντήσεις που δίνουν τα πρώτα ευρήματα.



Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει εξ αρχής εντύπωση στους αστυνομικούς είναι πως κατά την εξέταση του Ιταλού, εκείνος είχε πάνω του έντονη την οσμή του οινοπνεύματος. Αν και αρχικά θεώρησαν πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το ενδεχόμενο το οποίο αναμένεται να εξεταστεί πλέον, είναι να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.



Το δεύτερο εύρημα αφορά το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας το οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πάνω στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.



Το τρίτο εύρημα αφορά σε ένα laptop το οποίο βρισκόταν στο σπίτι που έγινε το φονικό. Πάνω στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της θανούσης, δηλαδή της 54χρονης γυναίκας.



Δεν ομολογεί ο Ιταλός κατηγορούμενος

Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που χθες (10/06) συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.



Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του, ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.



«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.



Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή (12/6), όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.



Για την υπόθεση που έχει συγκλονήσει το πανελλήνιο μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα.

«Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί, στην αρχική του θέση. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτήν την υπόθεση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κατηγορία ώστε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ανακριτική αρχή για να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση».