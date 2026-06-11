Όσκαρ συνολικής προσφοράς θα απονεμηθούν στην Γκλεν Κλόουζ και στον Ρίντλεϊ Σκοτ

Επιτέλους ένα Όσκαρ για τη βετεράνο πλέον Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close).

Η 79χρονη σταρ, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ηθοποιούς που δεν έχουν κερδίσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο έχοντας αποσπάσει οκτώ (8) υποψηφιότητες, πρόκειται να λάβει τιμητικό Όσκαρ στη φετινή τελετή απονομής, των Βραβείων του Συμβουλίου Διοικητών (Governors Awards).

Μαζί της θα τιμηθούν ο 88χρονος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) του "Μονομάχου" και ο 90χρονος θρυλικός δημιουργός κινουμένων σχεδίων Φλόιντ Νόρμαν (Floyd Norman), όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).

«Σε όλη την εξαιρετική πορεία της, το απαράμιλλο εύρος της Γκλεν Κλόουζ έχει ζωντανέψει μερικούς από τους πιο περίπλοκους χαρακτήρες του κινηματογράφου» ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, προσθέτοντας ότι: «ο Φλόιντ Νόρμαν είναι ο πρωτοπόρος animator που έσπασε τα εμπόδια και ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του. Ο Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ είναι ένας αληθινός οραματιστής, του οποίου η κληρονομιά δεκαετιών έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον παγκόσμιο κινηματογράφο και τον πολιτισμό».

Η λίστα των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, για την Γκλεν Κλόουζ άνοιξε το 1983, με την ταινία «The World According to Garp» και ακολούθησε η υποψηφιότητα της για το φιλμ του Lawrence Kasdan "Η Μεγάλη Ανατριχίλα" και το 1985 για τον "Καλύτερο-The Natural" πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Πιο μετά ήρθε η ερμηνεία της στην τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Fatal Attraction-Ολέθρια Σχέση» του Άντριαν Λάιν το 1987, ενώ πιο πρόσφατα, το 2020, διεκδίκησε το αγαλματίδιο για το «Hillbilly Elegy» (ήταν υποψήφια για το Όσκαρ β' γυναικείου).

Με οκτώ (8) "άγονες" υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, η σπουδαία ηθοποιός ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ του αξέχαστου Πίτερ Ο'Τουλ ("Λόρενς της Αραβίας") στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο, η Κλόουζ είναι κάτοχος τριών βραβείων Emmy, τριών Tony, τριών Grammy, 2 βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών και τριών (3) Χρυσών Σφαιρών.

Η Κλόουζ ήταν εκπληκτική & στις ταινίες "Albert Nobbs" (2011) και "Η σύζυγος - The Wife", το 2017, όπου ειδικά για την τελευταία είχε θεωρηθεί το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στα Όσκαρ, κάτι που δεν συνέβη.

Η Glenn Close είναι γεννημένη στις 19 Μαρτίου 1947 και την ερχόμενη άνοιξη με το καλό θα κλείσει τα 80.

Όπως αναφέρει το AP, ο σκοπός των κορυφαίων βραβείων είναι να τιμηθούν συνεισφορές στον κινηματογράφο που δεν εμπίπτουν στις ανταγωνιστικές κατηγορίες της κύριας τελετής των Όσκαρ. Πέρυσι ο σούπερ σταρ Τομ Κρουζ κράτησε το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ, ο εμβληματικός σκηνοθέτης των ταινιών «Alien», «Blade Runner» και «Gladiator-Μονομάχος», δεν έχει καταφέρει επίσης μέχρι σήμερα να αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο, παρά τις τέσσερις υποψηφιότητες που έχει κερδίσει στην καριέρα του.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ