Τραμπ κατά Ιράν: «Θα καταλάβουμε πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα»

Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα, με άμεση ισχύ, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την πρόσφατη προειδοποίησή του ότι “θα χτυπήσουν σκληρά” την Τεχεράνη.

Μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως στόχος των ΗΠΑ είναι να καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης “όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα”.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ.

Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!”.

Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox News, o Τραμπ διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Απόψε θα γίνουν κι άλλοι βομβαρδισμοί, μεγαλύτεροι και πιο ισχυροί. Προτιμώ να μη χτυπήσω γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό». «Διαπραγματεύονται μαζί μας για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι», τόνισε, προσθέτοντας ότι «θα προτιμούσα να πάρω το νησί Χαργκ».

Οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για πλήγματα και κατάληψη ιρανικών εδαφών γίνονται αφότου το βράδυ της Τετάρτης, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν και πάλι πυρά, παρά την εκεχειρία.

Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην ιρανική επικράτεια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν από την πλευρά τους ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών αποτελούν την απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου τους Apache από ιρανικό drone Shaheed στα Στενά του Ορμούζ, το πρωί της Δευτέρας.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν παρά την ανταλλαγή πυρών

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, όπως μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι.