Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 16:00 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.