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Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνικ...

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 16:00 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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#tags Φωτιά Νταλίκα
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