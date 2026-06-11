Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Λίγο πριν τις 16:00 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
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