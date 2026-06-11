Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κηρύσσει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης με έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, τον 87χρονο Χάρβεϊ ΚαΪτέλ, ο οποίος θα βρεθεί την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 στο Θέατρο Κολωνού (στις 20.00) για να παρουσιάσει την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995), του αείμνηστου Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου είχε πρωταγωνιστήσει.

Από τους «Κακόφημους Δρόμους» και τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, τα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, το «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, το «Ξενοδοχείο Grand Budapest» και το «Moonrise Kingdom» του Γουές Αντερσον έως το «Reservoir Dogs» και το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ έχει χαράξει μια εκπληκτική πορεία, γεμάτη τόλμη και ερμηνευτική αλήθεια, που μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες, μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας και αναρίθμητες άλλες διακρίσεις.

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους method actors που πέρασαν από την έβδομη τέχνη, και μαζί με τον Αλ Πατσίνο και την Έλεν Μπέρστιν είναι πρόεδρος του θρυλικού Actors Studio.

Αυτό που ξεχωρίζει τον Καϊτέλ, όμως, δεν είναι μόνο οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, είναι και η συνεχής του αναζήτηση στον διεθνή, ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η συνάντησή του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο συγκινητικό «Βλέμμα του Οδυσσέα» είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αναζήτησης.

"Το βλέμμα του Οδυσσέα" που στην Πάτρα θυμόμαστε να προβάλλεται τον χειμώνα του 1995 στο τότε σινέ Ελπίς στη Γούναρη, είχε εντυπωσιάσει στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών όπου & είχε αποσπάσει το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Ο σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός Τζιάν Μαρία Βολοντέ είχε επιλεγεί να παίξει στο φιλμ το ρόλο του επιμελητή της ταινιοθήκης στο Σαράγιεβο, ωστόσο πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε ηλικία 61 ετών στις 6 Δεκεμβρίου 1994 από έμφραγμα του μυοκαρδίου και αντικαταστάθηκε από τον Σουηδό ηθοποιό Έρλαντ Γιόσεφσον. Στο "Βλέμμα του Οδυσσέα", ίσως η καλύτερη και πληρέστερη σε πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, είχαν επίσης παίξει η Μάγια Μόργκενστερν, ο Θανάσης Βέγγος, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, κ.α.

Η είσοδος στην προβολή του 16ου Athens Open Air Film Festival είναι ελεύθερη.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ