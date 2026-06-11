«Pathways to Resilience» - Το Πανεπιστήμιο Πατρών φιλοξενεί το 11ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει και φιλοξενεί το ενδέκατο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό και τον ελεύθερο χρόνο, με τίτλο “Pathways to Resilience: sustainable practices in tourism and leisure”.

Θα γίνουν περί τις 90 επιστημονικές εισηγήσεις, από συνέδρους που προέρχονται από 23 χώρες. Εκ των ομιλιών, οι μισές θα γίνουν ζωντανά με φυσική παρουσία των συνέδρων, ενώ οι υπόλοιπες ασύγχρονα (βιντεοσκοπημένες). Περιλαμβάνονται τρεις συνεδρίες διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών (“plenary sessions” στο πρόγραμμα), καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Η κύρια εστίαση του συνεδρίου είναι στη διερεύνηση μονοπατιών προς την ανθεκτικότητα και τις βιώσιμες πρακτικές στον τουρισμό και στον ελεύθερο χρόνο. Εντός αυτού του πλαισίου, θα γίνουν ομιλίες στις επιμέρους θεματικές των μεταβαλλόμενων διαστάσεων του φαινομένου του τουρισμού, των επιχειρηματικών κλάδων που σχετίζονται με τον τουρισμό, καθώς και με αναδυόμενα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη του φαινομένου του τουρισμού.

Το συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο, ξεκινά τη Δευτέρα 15η Ιουνίου στις 09:00 και η τελευταία ομιλία ξεκινά στις 4:35μ.μ. της Τρίτης 16ης Ιουνίου.