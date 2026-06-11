Φωτιά στους Παξούς: Ένα σκάφος καταστράφηκε, βυθίστηκε το ιστιοφόρο - Συγκλονιστικά βίντεο

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε ένα διπλανό ξύλινο ημερόπλοιο, το οποίο είχε φτάσει στο νησί για μονοήμερη εκδρομή από την Κέρκυρα.

Δύο σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς στο λιμάνι των Παξών, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα ενός καταμαράν την ώρα που οι χειριστές του έλυναν κάβο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Φωτιά σε σκάφη στους Παξούς <a href="https://t.co/8q66kOVFlX">pic.twitter.com/8q66kOVFlX</a></p>— Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) <a href="https://x.com/KathimeriniWeb/status/2065052779584839883?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες του πολυτελούς καταμαράν (δύο Βρετανοί και δύο Αμερικανοί) πρόλαβαν να αποβιβαστούν προτού οι φλόγες τυλίξουν το σκάφος, ενώ οι 18 τουρίστες του ξύλινου ημερόπλοιου είχαν ήδη κατεβεί στην ξηρά νωρίτερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού Σταθμού και περίοικοι, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρύνουν εγκαίρως τα υπόλοιπα παρακείμενα σκάφη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε και πλωτό πυροσβεστικό σκάφος από την Κέρκυρα, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Παξών.

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