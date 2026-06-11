Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλου και στελεχών του ΟΟΣΑ στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε.

Τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος με την Ιωάννα Φαναριώτου Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-27», συνοδεύοντας τους Delphine Clavreul, MichaelFlood, και Ντόρο Βουλγαρίδη που αποτελούν το κλιμάκιο στελεχών του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής και Ελκυστικοτητας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγματοποιείται στην Πάτρα για τη διαμόρφωση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2028-2034.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, "την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα Πατρών ως μιας από τις σημαντικότερες πύλες της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ανέλυσε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργεί η περαιτέρω αξιοποίηση του λιμένα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της περιοχής.

Παρόντες ήταν επίσης ο Διονύσης Πλέσσας, εκπρόσωπος της εταιρείας Αφοί Πλέσσα Α.Ε., καθώς και ο Σπύρος Ρωμανός, εκπρόσωπος της Romanos Agencies S.A., συμβάλλοντας στη συζήτηση για τη σημασία του λιμένα για την ενίσχυση των μεταφορών, της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν οι προοπτικές του Λιμένα Πατρών ως κρίσιμου διαμετακομιστικού κόμβου, η ενίσχυση των εμπορευματικών ροών, η περαιτέρω ανάπτυξη των συνδέσεων Ro-Ro και Ro-Pax κ.α. Ακόμα, αναφορά έγινε στα αναπτυξιακά έργα και στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Πάτρας στους νέους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφορών, καθώς και η υλοποίηση της Patradise Yacht Marina.

Κατά την επίσκεψη τα στελέχη του ΟΟΣΑ εξέφρασαν ενδιαφέρον και την ικανοποίησή τους για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Λιμένα Πατρών και τον στρατηγικό του ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή για να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης και εξωστρεφούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Μετά την συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης, δήλωσε: «Το λιμάνι της Πάτρας, αποτελεί κύριο πυλώνα της ανάπτυξης της πόλης μας και μπορεί να δώσει προοπτική σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Όμως δεν είναι δυνατό να αναπτύσσεται απομονωμένο από την πόλη. Ο ΟΛΠΑ στηρίζει και συμπληρώνει την Πάτρα και την ωθεί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη. Η συνεργασία των φορέων με το Λιμάνι μας είναι συνθήκη επιτυχίας για όλους μας».