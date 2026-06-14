Η Θύελλα Πατρών γιορτάζει τα 96α γενέθλιά της

Μία κυρία γίνεται σήμερα 96 χρονών. Ο λόγος για την Θύελλα που ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου του 1930, καθώς τότε στο Πρωτοδικείο Πατρών κατατέθηκε το ιδρυτικό καταστατικό του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πατρών «Θύελλα»,με σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου.

Την ιδρυτική πράξη υπέγραψαν ο Νίκος Καρέλας και ο Βασίλης Κοτίδης και με πρώτο Πρόεδρο τον Γιάννη Φυτέα. Από εκείνη τη χρονιά αγωνίζεται στην Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ.Π. και μέσα σε 8 χρόνια, το 1938 είχε ανέβει στην πρώτη κατηγορία.

Ο πόλεμος και η κατοχή διακόπτουν κάθε αθλητική δραστηριότητα μέχρι το 1945 όπου το πρωτάθλημα αρχίζει ξανά και στα επόμενα πέντε χρόνια η «Θύελλα» κατακτά δύο φορές τον πρώτο τίτλο στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.Π.(1950). Το 1952 διεκδικεί την άνοδο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Χάνει όμως στην Αθήνα από το Αιγάλεω με 3-1. Λίγο αργότερα και ενώ ήταν δύναμη στην Πάτρα, μεσουρανεί και στην Β’ Εθνική, όλη τη δεκαετία του ΄60.

Το 1967, τη χρονιά που το ελληνικό ποδόσφαιρο δέχτηκε, ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα του, η «Θύελλα» διαλύεται με απόφαση του τότε Υπουργού αθλητισμού επί δικτακτορίας Κωνσταντίνου Ασλανίδη (με το υπ’αριθμ.655/27-11-67 έγγραφο).Το 1969 ιδρύεται από τον Φώτη Αραβαντινό η «Ελπίδα»,μια ελπίδα ότι η «Θύελλα» δεν χάθηκε.

Και με την πτώση της Χούντας η «Θύελλα» ξαναβρίσκει τον δρόμο της, αγωνιζόμενη πολλά χρόνια στην Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία.

Πολλά χρόνια αθλητικής προσφοράς με παίκτες που γαλουχήθηκαν στα Προσφυγικά και μεσουράνησαν σε όλη τη Ελλάδα. Φόρος τιμής για κάποιους, όπως: Mπιρλής, Λαγογιάννης (Μήτσαρης), Αφοι Κλαουδάτου, αφοι Τζωρτζίδη, Τζουμέρκας, Δαφαράνος, Σεραφείμ, Λεγάτος, Ζαφειρόπουλος(Λάρας), Ευαγελλάτος («Διαολής») και τόσοι άλλοι εκλεκτοί.

Οπως και στην νεότερη χρυσή «φουρνιά» των αδελφών Λάττα τον Λαμπρόπουλο, Μαυρόχη, Χριστοδουλόπουλο, Αραβαντινό, Νικολόπουλο, Αστεριώτη(Μποτίνος), Κραβαριώτη, Αλεξόπουλο, Κλαυδιανό, Τάλαγκα, Μιχόπουλο, Θανόπουλο, Κολυρόπουλο, Αφοι Κοκώνη, Μούζο, Καπετανάκη, Θεοδοσίου και πολλών άλλων ακόμα. Στην Β΄ Εθνική κατηγορία αγωνίστηκε τις περιόδους 1960-61,1963-64,1964-65,1965-66,1966-67.

Στην Γ’ Εθνική ,πήρε μέρος το 1972-73, 1977-78, 1978-79 και 1981-82. Η Θύελλα ως ΠΑΕ υπό τη προεδρία του Τάκη Θανόπουλος συμμετείχε στη Γ΄ Εθνική από το 2003-2004,2004-2005,2005-2006, ενώ την περίοδο 2011-2012 αγωνίστηκε στην Δ' Εθνική αλλά υποβιβάστηκε στο Τοπικό.

Πλέον είναι πιο ισχυρή και δυνατή από ποτέ, χάρη στο ιδιόκτητο Ποδοσφαιρικό της Συγκρότημα, το "Φώτης Αραβαντινός", όραμα ζωής του Τάκη Θανόπουλου.

Συνοπτικά οι 23 συμμετοχές της στα πανελλήνια πρωταθλήματα από το 1960-61 έως και το 2025-26:

Α/Α ΣEZON ΟΜΙΛΟΣ ΘEΣH AΓΩΝΕΣ N-I-H ΓKOΛ

Β' EΘNIKH

1 1960-’61 Β1 3 16 9-3-4 25-16

2 1963-’64 Β1 5 28 13-8-7 61-34

3 1964-’65 Β1 7 30 15-7-8 52-30

4 1965-’66 Β1 10 30 12-5-13 47-51

5 1966-’67 Β1 14 34 13-3-18 47-69

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

1 1972-’73 Γ5 2 6 3-1-2 11-9

2 1977-’78 Γ2 5 38 17-10-11 53-46

3 1978-’79 Γ2 11 38 19-4-15 57-41

4 1981-’82 Γ4 12 28 5-8-15 18-51

5 2003-’04 Γ 14 38 12-11-15 29-35

6 2004-’05 Γ1 11 32 9-12-11 36-38

7 2005-’06 Γ1 6 32 13-9-10 35-33

8 2006-’07 Γ1 8 34 14-9-11 42-36

9 2007-’08 Γ1 14 34 9-14-11 24-37

10 2025-‘26

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ

1 1984-’85 Δ3 16 34 5-7-22 29-65

2 1986-’87 Δ3 11 34 9-9-16 50-55

3 2001-’02 Δ1 13 30 9-8-13 35-38

4 2002-’03 Δ9 1 28 22-4-2 58-16

5 2008-’09 Δ6 15 32 9-5-18 35-54

6 2011-’12 Δ6 9 26 11-2-13 37-31

7 2019-'20

8 2020-'21