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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής...

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής.

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής.

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Εξελέγη δήμαρχος Σκύρου (2014-2019) και βουλευτής Εύβοιας (2019-2023). Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης.

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#tags Αλέξης Τσίπρας Σκύρος Εύβοια
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