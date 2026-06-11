Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να στείλουμε την Κυριακή από το Διακοπτό νέο ηχηρό μήνυμα για τον Οδοντωτό μας

Την ανάγκη να σταλεί ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα προς τους κυβερνητικούς φορείς που χειρίζονται την υπόθεση επαναλειτουργίας τους Οδοντωτού ώστε άμεσα να κινηθούν διαδικασίες για την επαναλειτουργία της γραμμής, επισημαίνει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος σε ανοικτή πρόσκληση που απευθύνει σε φορείς, αρχές, συλλόγους, συλλογικότητες πολιτών και πολίτες των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας με αφορμή την μεγάλη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 π.μ. της Κυριακής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Διακοπτού.



«Η κινητοποίηση έχει συγκεκριμένη στόχευση», αναφέρει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων επισημαίνοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει χωρίς το τρένο μας, χωρίς ο Οδοντωτός να φεύγει απ’ το Διακοπτό για τα Καλάβρυτα, είναι και μια μέρα όλο και μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δυο περιοχές της Αχαΐας που βασίζουν στην γραμμή σημαντικό μέρος της οικονομίας και παραγωγής τους».



Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων , όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υπό το πρίσμα και των πρόσφατων εξελίξεων υπογραμμίζει ότι «το κυριότερο αίτημα της κινητοποίησης της Κυριακής είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Επαναλειτουργία με πλήρη δρομολόγια, έτσι όπως προβλέπονται με βάση τις υποχρεώσεις που συμβατικά δεσμεύουν τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αίτημα μας είναι η κανονική συντήρηση του δικτύου και των αμαξοστοιχιών ώστε να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου των συχνών διακοπών στα δρομολόγια και ασφαλώς η δρομολόγηση και όλων εκείνων των ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί για τη θωράκιση και την αναβάθμιση της γραμμής, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε 24ωρη βάση κ.α.».

«Καλούμε όλους τους πολίτες, τους φορείς, τους εκπροσώπους αρχών, όλους τους συλλόγους και τις συλλογικότητες να είναι μαζί μας στην κινητοποίηση της Κυριακής στον Σταθμό του Διακοπτού και να ενώσουν μαζί μας τη φωνή τους. Να συνταχθούν μαζί μας στο δίκαιο αίτημα να ξανασφυρίξει το τρένο μας, να ξαναζωντανέψει η γραμμή και η περιοχή μας και να μπει τέλος στη σημερινή παρένθεση. Ο Οδοντωτός είναι η ιστορία και η ταυτότητα μας, είναι πνεύμονας ζωής για όλο τον Δήμο Καλαβρύτων. Αρκετά η επί 90 -και πλέον- μέρες αδράνεια και αδιαφορία από μέρους των υπευθύνων», καταλήγει στη δήλωση του ο κ. Παπαδόπουλος.