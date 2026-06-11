Διπλό φονικό στο Λόγγο: Καθαρό από αποτυπώματα το μαχαίρι- Δεν βρέθηκε αλκοόλ στον Ιταλό

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στις απαντήσεις που δίνουν τα πρώτα ευρήματα είναι στραμμένα τα βλέμματα για το διπλό φονικό μάνας και γιου στον Λόγγο Αιγαλείας.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας ο οποίος δηλώνει αθώος.

Τα ευρήματα

Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει εξ αρχής εντύπωση στους αστυνομικούς είναι πως κατά την εξέταση του Ιταλού, εκείνος είχε πάνω του έντονη την οσμή του οινοπνεύματος. Αν και αρχικά θεώρησαν πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το ενδεχόμενο το οποίο αναμένεται να εξεταστεί πλέον, είναι να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Το δεύτερο εύρημα αφορά το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας το οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πάνω στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Το τρίτο εύρημα. σύμφωνα με το protothema, αφορά σε ένα laptop το οποίο βρισκόταν στο σπίτι που έγινε το φονικό. Πάνω στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της θανούσης, δηλαδή της 54χρονης γυναίκας.

Επίσης άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έχουν μεταφέρει τον 65χρονο που κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία στο σπίτι του εγκλήματος.