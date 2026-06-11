Το όνειρο είκοσι χρόνων γίνεται πραγματικότητα- «Η Ομάδα Καβάφης» γιορτάζει 20 χρόνια ταξιδιού και φτάνει στο νησί του Οδυσσέα

Υπάρχουν παραστάσεις που τις παρακολουθείς. Υπάρχουν και παραστάσεις που τις βιώνεις. Που σε παίρνουν από το χέρι και σε μεταφέρουν σε έναν κόσμο πιο καθαρό, πιο ανθρώπινο, πιο αληθινό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει με την ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΦΗΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και τη μουσικοποιητική της παράσταση «Κ.Π. Καβάφης – Απέξω και τραγουδιστά», η οποία φέτος συμπληρώνει είκοσι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και δημιουργίας στην Ελλάδα και στις πέντε ηπείρους της Γης.

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Ενυδρείο του γραφικού Κινίου της Σύρου, η ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΦΗΣ συνεχίζει να υπηρετεί με την ίδια πίστη, την ίδια σεμνότητα και την ίδια αφοσίωση το έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή.

Και τώρα, σε μια από τις πιο συμβολικές στιγμές της πορείας της, φτάνει επιτέλους στην Ιθάκη, πραγματοποιώντας ένα όνειρο που συνόδευε το ταξίδι της από την πρώτη ημέρα.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης, οι δώδεκα καλλιτέχνες της ομάδας θα παρουσιάσουν μια παράσταση που δεν αποτελεί απλώς μια απαγγελία ή μια μουσική προσέγγιση της ποίησης του Καβάφη. Είναι μια βιωματική εμπειρία, μια κατάθεση ψυχής, ένας ύμνος στη δύναμη του λόγου και της τέχνης.

Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την παράσταση όλα αυτά τα χρόνια, από το Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Σύρου και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης έως την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, το Σίδνεϊ, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, τη Γρανάδα, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Στοκχόλμη, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, μιλούν για μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης θεατρικής ή μουσικής παράστασης.

Εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο η ποιότητα των ερμηνειών ούτε η άρτια καλλιτεχνική παρουσίαση. Είναι η αλήθεια που εκπέμπουν οι άνθρωποι της ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΒΑΦΗΣ. Είναι τα καθαρά βλέμματα, η απουσία κάθε επιτήδευσης, η σπάνια συλλογικότητα και η βαθιά αγάπη για τον ποιητή που υπηρετούν. Χωρίς θεατρινισμούς, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και χωρίς την ανάγκη να σταθούν πάνω από το έργο, καταφέρνουν να κάνουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να φέρουν τον Καβάφη δίπλα μας, να τον κάνουν συνοδοιπόρο στις σκέψεις, στις αγωνίες και στα όνειρά μας.

Καθοριστική μορφή αυτής της πορείας είναι ο εμπνευστής και ψυχή της ομάδας, Μπάμπης Κουλούρας. Με την αμεσότητα και τη βιωματική του προσέγγιση, μετατρέπει τον καβαφικό λόγο σε ζωντανή εμπειρία, κάνοντας ακόμη και τον θεατή που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον ποιητή να αισθανθεί ότι συνομιλεί μαζί του.

Η επιτυχία της ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΒΑΦΗΣ δεν μετριέται μόνο με τις εκατοντάδες παραστάσεις ή τις δεκάδες πόλεις και χώρες που επισκέφθηκε. Μετριέται κυρίως με τις καρδιές που άγγιξε. Με τους ανθρώπους που βγήκαν από την αίθουσα πιο πλούσιοι σε σκέψη, πιο γεμάτοι σε συναίσθημα, πιο αισιόδοξοι για τη δύναμη του πολιτισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παράσταση έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές προσεγγίσεις του έργου του Καβάφη. Μέσα σε μια εποχή θορύβου, βιασύνης και επιφανειακότητας, επιμένει να υπενθυμίζει ότι η τέχνη μπορεί να παραμένει γυμνή, ταπεινή και ταυτόχρονα βαθιά επαναστατική.