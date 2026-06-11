Πάτρα: Χωρίς νερό η περιοχή στην πλατεία Παπανδρέου την Παρασκευή 12 Ιουνίου

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου. Λόγω των εργασιών, από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ. αύριο, υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου και συγκεκριμένα στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Ακρωτηρίου – Βιλσατίας – Ελ. Βενιζέλου



Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.