Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών διοργανώνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προσκαλεί τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση του Open Πανελληνίου πρωταθλήματος Optimist U13.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 15:00 στο Deck All Day Cafe Bar στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Θυμίζουμε ότι η σπουδαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου, φέρνοντας στην πόλη μας εκατοντάδες κόσμο από διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

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