Πάτρα: Διακοπή νερού σήμερα στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΠ

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΠ την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου στην Πάτρα.

Λόγω των εργασιών, από τις 9:00 π.μ. έως και τις 4:00 μ.μ. αναμένεται πλημμελής έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Παπανδρέου και συγκεκριμένα στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Ακρωτηρίου, Βιλσατίας και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η διάρκεια της διακοπής και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή υδροδότηση των κατοίκων.

Η Υπηρεσία απευθύνει παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εργασιών και ζητά την κατανόησή τους για την προσωρινή ταλαιπωρία.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση των βλαβών στο δίκτυο.